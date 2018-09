In ricordo dei defunti: nel cimitero di Ufa c'è una lapide a forma di iPhone

La lapide originale è stata scoperta nel cimitero meridionale di Ufa. Nel cimitero tra semplici obelischi in metallo e lapidi di marmo, c’è un iPhone 6 in granito.

Il monumento funerario è stato realizzato a grandezza umana con la conservazione delle proporzioni con tutti i dettagli più piccoli: da un lato sono scolpiti i pulsanti di controllo del volume, la fotocamera sul pannello posteriore, la torcia elettrica, la celebre mela, e anche il nome del marchio. Sulla parte anteriore del gadget (a grandezza naturale) è ritratta la defunta, una ragazza.

​Trovare un esperto che accettasse di soddisfare qualsiasi capriccio del cliente è stato facile. Su internet alla ricerca "ordinare lapide originale a Ufa" sono apparsi decine di siti.

Un corrispondente di Ufa1 ha composto il numero di telefono del primo ufficio che è apparso sulla ricerca.

— Potrebbe realizzare un monumento a forma di un iPhone?

"Sì, certo," la manager ha esitato per un secondo prima della risposta.

— E ha già avuto tali ordini?

"No, lei sarebbe il primo".

Dopo un po di calcoli la manager ha stabilito il prezzo della scultura: una lapide in granito alta 170 centimetri con un ritratto a grandezza naturale e con la mela in oro costerebbe al cliente 104.000 rubli (circa €1.350).

Alla fine della conversazione, la manager mi ha chiesto con quale tipo di pietra voglio che sia scolpita la lapida.

— "C'è il granito della Carelia, c'è quello cinese, costa 10mila di più, ma ve lo consiglio: è più e luminoso lucido" consiglia la manager.

Per fare un confronto: una normale lastra di granito alta 50 cm con un ritratto costerebbe un massimo di 30.000 rubli (circa €389).

Come ci ha detto la fonte di Ufa1 nell'industria funeraria, gli imprenditori ​​non osano fare tali lapidi da soli, ma le ordinano direttamente dalla Cina.

È sempre difficile lasciare una persona amata per sempre. A quanto pare, quindi, vedendo i parenti vedendo i propri defunti durante il funerale non si preoccupano degli eccessi e degli sprechi?

"A me personalmente, a parte un sorriso amaro, non suscita nulla" ha notato lo psicologo Oleg Kushniruk. "Penso che bisognerebbe parlare di spiritualità. Ancora di più probabilmente, della sua assenza. La croce e la mezzaluna indicano ancora l'ultima meta dell'uomo verso l'eterno, il desiderio di trovare l'intercessione e la fede in questi simboli. Si è scoperto, che qualcuno crede e venera ancora qualcosa.