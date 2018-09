Ammodernamento artiglieria semovente 2S7 Pion terminerà nel 2019

Nell'ambito del programma di sostituzione delle importazioni, i Pion verranno dotati di nuove trasmissioni, di meccanismi di distribuzione e unità di alimentazione.

"Inoltre, l'ammodernamento interesserà anche gli apparecchi di comunicazione, radio, strumenti e dispositivi di sorveglianza e i sistemi di protezione biochimico-nucleari (NBC)", ha detto il servizio stampa.

Per quanto riguarda i Tulip, questi riceveranno nuovi dispositivi di sorveglianza, stazioni radio, apparecchiature di comunicazione esterne e un nuovo complesso di strumenti del sistema di protezione NBC. Inoltre saranno equipaggiati con armi aggiuntive.

Tale ammodernamento è stato comunicato in precedenza dalla rivista americana National Interest.

Il Pion 2S7 è un pezzo d'artiglieria semovente sovietico da 203mm. È stato progettato per bombardare le retrovie, la distruzione di strutture critiche e per il lancio di proiettili nucleari tattici ad una distanza di 47 chilometri. È entrato in servizio nel 1975, la sua produzione è continuata fino al crollo dell'Unione Sovietica.

Il sistema d'artiglieria può sparare proiettili esplosivi e a frammentazione, nonché munizioni a razzo, che ne aumentano la gittata significativamente. Tuttavia, il principale vantaggio dell'arma è la possibilità di usare proiettili in cemento e chimici, oltre a munizioni speciali con testata nucleare.

Il Tulip 2C4 è mortaio semovente sovietico da 240 mm. È progettato per distruggere edifici fortificati, concentrazioni di fanteria e armi del nemico. Ha cominciato a essere utilizzato nel 1972. Il battesimo del fuoco del 2C4 è avvenuto durante la guerra in Afghanistan.