Bellingcat afferma che Ruslan Boshirov, sospettato da Londra, si chiama Anatoly Chepinga

Il sospettato da Londra nell'affare Skripal, Ruslan Boshirov in realtà sarebbe un colonnello del GRU, dal nome Anatoly Chepinga, comunica sul sito la testata Bellingcat, il quale in precedenza aveva già pubblicato materiali sull'argomento senza trovare conferma. Questa volta però ha pubblicato del materiale in cooperazione con la testata Insider.