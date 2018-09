Stoltenberg annuncia: “la Russia non ama la NATO”

"Penso che alla Russia non piaccia la NATO, ovviamente, non sono d'accordo con noi, una tale posizione… e considererebbe un grande successo se riuscissero a dividerci", ha detto Stoltenberg in un incontro a New York alla domanda se fosse d'accordo con l'opinione che la Russia cerchi di creare una spaccatura tra gli alleati.

Stoltenberg ha tenuto un discorso al memoriale di New York dedicato alle vittime degli attacchi dell'11 settembre, il servizio stampa dell'Alleanza ha comunicato la sua dichiarazione.

"Ad essere onesti, vediamo alcuni disaccordi tra gli alleati, non solo quelli avviati dalla Federazione Russa, ma per vari motivi", ha detto, osservando che opinioni e discussioni divergenti tra i 29 stati indipendenti sono sempre possibili, e l'opportunità di condurre tali discussioni indicano più la forza che la debolezza dell'Alleanza.

A suo parere, qualsiasi disaccordo può sempre essere superato se gli alleati si uniscono attorno all'obbiettivo principale dell'alleanza, garantire la difesa collettiva.