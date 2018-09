Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prenderà parte alla conferenza internazionale sulla Libia in Italia a novembre, a condizione che abbia tempo nel mezzo delle elezioni di medio termine, lo ha detto il primo ministro italiano Giuseppe Conte.

Martedì, i media italiani hanno riferito, citando fonti governative, che Roma spera che Trump partecipi alla conferenza, che dovrebbe svolgersi in Sicilia a novembre.

"Durante la colazione di lavoro, abbiamo discusso con Trump di varie questioni, inclusa la Libia. E' un momento delicato per lui con le elezioni di mediotermine, vedremo se sarà in grado di venire [in Italia per partecipare alla conferenza]", ha detto Conte ai giornalisti dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Conte ha sottolineato che l'amministrazione Trump ha prestato grande attenzione al dialogo strategico tra i paesi del Mediterraneo, annunciato dai due leader a luglio durante la visita del primo ministro italiano negli Stati Uniti.

La Libia è in uno stato di guerra civile dal 2011, quando il suo leader storico, Muammar Gheddafi, è stato rovesciato. Ci sono due principali forze contrarie nel paese, ognuna delle quali lotta per il controllo sulla Libia — l'Esercito Nazionale Libico (LNA) e il Governo di Accordo Nazionale (GNA) sostenuto dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Le regioni orientali del paese sono governate dal parlamento appoggiato dall'LNA a Tobruk, mentre le regioni occidentali sono governate dalla GNA, con sede centrale nella capitale del paese, Tripoli.