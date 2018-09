Il direttore del dipartimento per la non proliferazione ed il controllo delle armi del ministero degli Esteri russo Vladimir Ermakov, parlando in una conferenza stampa all'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya, ha riferito che i diplomatici russi hanno notificato ai loro colleghi americani che non avrebbero permesso ai biologi militari provenienti dagli Stati Uniti di fare "qualcosa di non chiaro" presso il confine russo.

"Quello che sta accadendo in Georgia, secondo le nostre stime, è il lavoro di una struttura militare americana sul territorio della Georgia con materiale biologico e lo sfruttamento dei nostri vicini e partner georgiani come cavie," — ha aggiunto.

Ermakov ha osservato che l'accesso a determinati locali non è nemmeno consentito agli specialisti georgiani ed "i materiali arrivano dagli Stati Uniti come corrispondenza diplomatica".