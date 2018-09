La Turchia effettuerà esercitazioni militari con gli USA nel Mediterraneo orientale

La Turchia effettuerà esercitazioni navali contro i sottomarini nella parte orientale del Mar Mediterraneo dal 28 settembre al 7 ottobre con la partecipazione di Stati Uniti, Azerbaigian, Bahrain, Algeria, Qatar, Kuwait, Pakistan, Romania e Arabia Saudita, si afferma in un comunicato dello Stato Maggiore turco.

"Nel Mediterraneo orientale, dal 28 settembre al 7 ottobre si effettueranno le esercitazioni navali organizzate dalla Turchia Mavi Balina-2018, in cui prenderanno parte le forze navali ed aeree nazionali in cooperazione con la NATO, gli Stati Uniti, l'Azerbaigian, il Bahrain, l'Algeria, il Qatar, il Kuwait, il Pakistan, la Romania e l'Arabia Saudita. L'obiettivo delle manovre è essenzialmente l'addestramento delle forze per la difesa antisommergibile. Nelle esercitazioni prenderanno parte quattro fregate turche, cinque sottomarini, due corvette, una nave di supporto logistico, tre aerei e sei elicotteri" — si legge nel comunicato.

Queste esercitazioni sono condotte tradizionalmente negli ultimi anni dalla Turchia insieme ai suoi alleati.