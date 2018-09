Crisi siriana, Netanyahu annuncia incontro tra militari russi ed israeliani

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver concordato con il presidente russo Vladimir Putin di condurre nel prossimo futuro una riunione di delegazioni militari russe ed israeliane per discutere il coordinamento in Siria.

"Continueremo ad agire contro il rafforzamento della presenza iraniana in Siria e proseguiremo il coordinamento tra le forze di difesa israeliane e le forze armate della Federazione Russa. Mi sono accordato con il presidente Putin, sul fatto che i gruppi di lavoro… si incontreranno nel prossimo futuro per raggiungere questo obiettivo," — ha detto Netanyahu prima di partire per New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dopo lo schianto dell'aereo militare di ricognizione russo IL-20 avvenuto la scorsa settimana, per cui Mosca accusa l'esercito israeliano, Netanyahu ha avuto 2 conversazioni telefoniche con Putin.