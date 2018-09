Femministe versano acqua con candeggina contro uomini in metro di San Pietroburgo (VIDEO)

Il video è pubblicato sul canale Youtube della sua organizzatrice, l'attivista Anna Dovgalyuk.

Dalle immagini si può vedere come la ragazza versi una soluzione di acqua e candeggina contro gli uomini che occupano più di un posto. Tuttavia molte delle "vittime" siedono in un vagone semivuoto e non disturbano nessuno.

"Durante l'azione 70 persone sono diventate vittime", si legge nei sottotitoli che accompagnano il video.

Quasi contemporaneamente alla diffusione del video in rete e alla reazione degli utenti nei social network è emersa l'opinione che il filmato possa essere un fake. I principali argomenti dei sostenitori di questo punto di vista derivano dal fatto che nella lista degli amici di Anna Dovgalyuk sul social network russo "VKontakte" compare Yury Degtyarev, fondatore dello studio video ambiguo My Duck`s Vision.