Bolton: gli USA rimarranno in Siria finché l'Iran non si ritirerà

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump John Bolton ha affermato che le truppe statunitensi rimarranno in Siria fino a quando l'Iran non ritirerà le proprie dal paese arabo. Lo riferisce il Washington Post.

"Non ce ne andremo finché le truppe iraniane saranno fuori dai confini iraniani. Questo vale anche per le forze controllate dall'Iran e le milizie iraniane", ha detto Bolton.

Egli ha rilasciato queste dichiarazioni a New York alla vigilia del discorso del presidente degli Stati Uniti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Bolton ha quindi direttamente legato il ritiro delle truppe americane dalla Siria al ritiro delle forze iraniane da questo paese, lasciando intendere che l'amministrazione Trump ha deciso di non limitare la missione di Washington in Siria alla vittoria sull'ISIS.

Per diversi anni il Pentagono ha ribadito che la missione militare USA in Siria si sarebbe conclusa con la sconfitta dell'ISIS. Fino ad ora, l'opposizione alle forze iraniane non faceva parte della missione militare statunitense.Tuttavia, nota la pubblicazione, le truppe statunitensi non hanno ancora ricevuto ordini dalla Casa Bianca di modificare la loro missione in Siria per contrastare l'Iran.

Il segretario alla Difesa statunitense James Mattis, parlando al Pentagono poche ore dopo le dichiarazioni Bolton,ha sottolineato che l'obiettivo della missione militare di Washington in Siria è ancora la vittoria sull'ISIS.

"In questo momento le nostre truppe sono in Siria per uno scopo, e questo scopo,approvato dall'ONU, è la vittoria sull'ISIS. Le nostre truppe sono lì solo per questo ", ha detto il capo del Pentagono.

La pubblicazione ricorda che l'Iran si è unito alla Russia e agli Hezbollah libanesi per sostenere il leader siriano Bashar al-Assad in quasi otto anni di guerra.