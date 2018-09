La CIA ha incluso la Russia nella lista dei "paesi difficili"

Come rileva il canale, questa definizione è utilizzata dalla CIA per indicare Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Secondo la Haspel, gli sforzi degli Stati Uniti per combattere questi "problemi difficili" sono stati messi in ombra dalla lotta contro il terrorismo.

La Haspel ha detto che la CIA progetta di aumentare il numero di agenti dei servizi segreti americani all'estero e prestare particolare attenzione all'insegnamento delle lingue straniere nell'addestramento dei suoi agenti.

Durante il vertice di Helsinki dello scorso 16 luglio, il presidente russo Vladimir Putin ha regalato a Donald Trump un pallone dei Mondiali di calcio. A tal proposito il direttore della CIA ha affermato di avere intenzione di passare ai raggi X questo regalo.