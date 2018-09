La maggioranza dei sudcoreani è favorevole alla visita di di Kim Jong-un a Seoul

Circa l’87,4% della popolazione della Corea del Sud è a favore della visita del leader della Corea del Nord Kim Jong-un a Seoul, dopo la visita a Pyongyang la scorsa settimana del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Lo afferma un sondaggio Hankook Research per il network televisivo KBS.

Stando ai risultati del sondaggio, solo il 10,3% degli intervistati è contrario alla visita del leader nordcoreano in Corea del Sud.

Inoltre, la stragrande maggioranza degli intervistati — l'83,4% — ha giudicato positivamente i risultati del terzo incontro tra i leader delle due Coree. Il 12,3% degli intervistati hanno invece dato una valutazione negativa.

L'indagine afferma pure che il 55% dei sudcoreani ritiene che la denuclearizzazione nella penisola avverrà secondo la dichiarazione dei leader dei due paesi. Al disarmo nucleare credono di più gli intervistati di età compresa tra 40 e 49 anni (69,7% in questa fascia di età). Gli intervistati di età compresa tra i 19 e i 29 anni hanno espresso maggiori dubbi sulla denuclearizzazione. Le loro opinioni sono divise quasi allo stesso modo: il 49,2% è sicuro che non ci saranno armi nucleari nella penisola, il 48,7% crede che non sarà possibile sbarazzarsene.

Più della metà degli intervistati (58,8%) ritiene che l'amministrazione di Moon Jae-in ha avuto maggiore successo nelle relazioni tra le due Coree.Il sondaggio è stato condotto il 21 e 22 settembre tra migliaia di persone. L'errore statistico massimo è di 3,1 punti percentuali.

Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in è stato a Pyonyang dal 18 al 20 settembre, dove ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un. I due politici hanno firmato una dichiarazione d'intenti per continuare gli sforzi per liberare la penisola coreana dalle armi nucleari e dalla minaccia di guerra.