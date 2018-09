Funzionari militari Usa ispezionano area in Polonia per creare una nuova base militare

Washington apprezza l'offerta del governo polacco, ma gli Stati Uniti si consulteranno con i suoi partner prima di prendere una decisione definitiva in merito.

Funzionari militari statunitensi stanno ispezionando l'area disponibile in Polonia per la creazione di una nuova base militare americana, ha detto ai giornalisti il ​​segretario alla Difesa James Mattis.

Il presidente Donald Trump durante un incontro con il suo omologo polacco Andrzej Duda la settimana scorsa ha detto che gli Stati Uniti stavano prendendo in considerazione una richiesta da parte di Varsavia di creare una base militare statunitense in Polonia. Trump ha detto che Duda si è offerto di pagare più di $ 2 miliardi per il costo della base.

"Stiamo determinando ... la ‘capacità di carico' di ciò che viene offerto", ha detto Mattis lunedì. "Siamo in quella fase esplorativa ... Non abbiamo preso decisioni."

Mattis ha detto che i funzionari statunitensi stanno valutando ciò che la Polonia può effettivamente sostenere, sostenere e valutare se può soddisfare i requisiti di manutenzione, voli di prova e intervalli di tiro.

E ha aggiunto che Washington apprezza l'offerta del governo polacco, ma gli Stati Uniti si consulteranno con i suoi partner regionali prima di prendere una decisione definitiva in merito.