Funzionario Stati Uniti trovato morto in Madagascar

Il Dipartimento di Stato Usa ha confermato che un ufficiale dei servizi stranieri degli Stati Uniti è stato trovato morto in Madagascar e gli Stati Uniti stanno cooperando con la polizia locale su una pista, ha detto il portavoce del dipartimento Heather Nauert in un comunicato stampa.

"Siamo profondamente rattristati nel confermare che un agente degli Stati Uniti è stato trovato morto nella sua residenza nelle ore notturne di venerdì 21 settembre", ha detto Nauert lunedì. "La sicurezza diplomatica sta collaborando con le autorità locali ... su un'indagine congiunta".

La causa della morte e il nome del diplomatico non sono ancora stati rilasciati dal Dipartimento di Stato, ha aggiunto Nauert.

Per rispetto per la famiglia del defunto e per il processo investigativo in corso, il Dipartimento di Stato non ha ricevuto ulteriori commenti in questo momento, ha affermato.