Il presidente sudcoreano ha consegnato un messaggio di Kim Jong Un a Donald Trump

Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha consegnato un messaggio dal leader nordcoreano Kim Jong Un al presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il loro incontro bilaterale a New York, riferiscono i media locali, citando una fonte nella delegazione del Sud.

Secondo l'agenzia di stampa Kyodo, Moon ha fatto alcuni commenti sul messaggio.

Tuttavia, l'agenzia stampa non ha fornito dettagli sul suo contenuto, rilevando solo che Trump l'aveva accolto favorevolmente.

Dopo il summit inter-coreano del 18-20 settembre, Moon ha dichiarato che intendeva trasmettere un messaggio da Kim a Trump durante la sua visita negli Stati Uniti.

Il terzo vertice inter-coreano di quest'anno si è svolto nella capitale nordcoreana. Seoul e Pyongyang hanno firmato un accordo in cui hanno concordato di lavorare per creare una commissione militare congiunta per risolvere la questione della fiducia reciproca. Le parti hanno inoltre deciso di istituire una zona di 80 chilometri (50 miglia) nelle regioni di confine del Mar Giallo e del Mar del Giappone, dove non saranno condotte esercitazioni militari.