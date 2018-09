Esperto: l’accordo tra UE e Nord Africa sull’immigrazione è possibile a certe condizioni

L'accordo sull'immigrazione tra UE e Turchia è un modello da applicare agli stati nordafricani?

"‘Modello' è una bella parola; qualsiasi cosa può servire da modello. Tuttavia, parlando della risoluzione di problemi pratici, possiamo usare l'accordo esistente come modello? Vale la pena di considerare il fatto che la Turchia è diversa dagli stati nordafricani. Ha una storia, una cultura e una società diverse. In Turchia c'è un governo diverso la cui storia ha centinaia di anni, l'impero ottomano è esistito per molti secoli, mentre gli stati nordafricani non sono così stabili. Basta vedere come la Libia si sta trasformando in uno stato caotico e anarchico. A tal proposito, sorge la domanda: possiamo concludere lo stesso accordo con i paesi del Nord Africa? Dubito che sia possibile. Ma possiamo provarci, vale la pena di rendersi conto della situazione in Nord Africa."

Qual è la probabilità che Bruxelles riesca a concludere un simile accordo con i paesi del Nord Africa? Cosa possiamo aspettarci dall'incontro tra Donald Tusk e il presidente egiziano Abdul-Fattah Khalil Al-Sisi?

"Probabilmente l'Egitto e il Marocco sono gli unici stati politicamente rigidi con un presidente che esercita la sua autorità. Si può quindi raggiungere un accordo simile con Abdul al-Sisi, ma si dovrebbe tenere conto del rapporto tra l'Europa e gli altri paesi del Nord Africa nel suo insieme. L'Europa ha sempre aderito al concetto che la democrazia e il rispetto dei diritti umani sono di fondamentale importanza nelle relazioni tra le due parti. È impossibile criticare l'Egitto, per mancanza di libertà, diritti politici e diritti umani, così come per il fatto che i membri dell'opposizione vengono mandati in carcere senza alcun procedimento legale, e quindi dichiarare un accordo con questo stato. Certo, l'Europa sta affrontando una situazione piuttosto difficile: da un lato è possibile raggiungere un accordo con l'Egitto, ma i leader europei dovrebbero tener conto del fatto che verrà loro chiesto di smettere di criticare questo o altri regimi africani."

Bruxelles insiste sul rafforzamento di Frontex, che non è stata sostenuta da un certo numero di paesi più colpiti dall'immigrazione clandestina. Qual è la sua opinione su questa iniziativa?

"Questo è uno dei paradossi europei: c'è l'Unione Europea, che si vede come un'entità unica, e che richiede che venga trattata in questo modo; ma quando sorge la domanda di rafforzare Frontex e risolvere il problema dell'immigrazione, ogni paese dichiara la sua riluttanza ad essere escluso dalla decisione, così come il desiderio di preservare la sua sovranità e il diritto di prendere decisioni sulle azioni nel proprio territorio. Allora, che cos'è l'Europa? È davvero qualcosa di buono per tutti? Penso che sarà impossibile rafforzare questa agenzia, poiché un tale passo minerebbe i diritti di ciascun paese di controllare il suo territorio. Questo è il paradosso: stiamo parlando del fatto che il re è nudo, quando questo accade lo vedi, e anche tutti fuori dall'Europa possono vederlo."