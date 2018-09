Le navi della marina militare ucraina hanno attraversato lo stretto di Kerch

Sabato il Servizio di sicurezza federale russo ha fatto sapere che la nave di ricerca e salvataggio Donbass e il rimorchiatore Korets della marina militare ucraina si sono avvicinate alle coste della Crimea navigando in direzione nord-est. L'FSB ha aggiunto di aver inviato delle imbarcazioni per monitorare i movimenti delle navi ucraine "conformemente al diritto marittimo internazionale e nell'interesse della sicurezza della Russia".

Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha dichiarato su Twitter che le navi sono dirette nel Mar d'Azov per far parte della nuova base navale della flotta ucraina. Intanto la marina militare ucraina ha segnalato il verificarsi di "incidenti pericolosi" da parte della Russia durante il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Kerch.

"La nave di ricerca e salvataggio Donbass e il rimorchiatore Korets della marina militare ucraina sono dirette a Mariupol, dove dovrebbero arrivare nella serata del 24 settembre", afferma la pubblicazione che aggiunge che le due navi sono scortate dalle motovedette russe Kremenchug e Lubny.

La Crimea è entrata a far parte della Federazione Russa dopo il referendum del 2014 in cui il 96,77% degli elettori ha votato per unirsi alla Russia. L'Ucraina considera ancora la Crimea suo territorio, ma temporaneamente occupato. La dirigenza russa ha ripetutamente affermato che i residenti di Crimea hanno votato democraticamente, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, per unirsi alla Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la questione della Crimea "è definitivamente chiusa".