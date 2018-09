La Svizzera nega il visto al vice ministro dell'Istruzione e della gioventù della Crimea

"Ci dispiace che in Svizzera, dove non solo si tiene la riunione del consiglio ma è anche sede di numerose altre organizzazioni internazionali e agenzie delle Nazioni Unite, non abbiano ascoltato i nostri appelli e privato il rappresentante russo del diritto di condividere le sue valutazioni e di trasmettere all'autorevole struttura sui diritti umani la reale immagine della situazione in Crimea", ha osservato il ministero degli Esteri sottolineando che Mosca è molto scontenta della decisione di Berna.

La scorsa settimana la Svizzera ha inasprito la procedura di accreditamento per i diplomatici russi, giustificando questa decisione con "la grande attività dei servizi segreti russi" nel paese. Il ministero degli Esteri russo ha chiarito che Mosca non accetta "le accuse infondate" e "l'isteria da spionaggio" perché danneggiano le relazioni bilaterali.