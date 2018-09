OMS: l’alcolismo fa più vittime di AIDS, incidenti stradali e crimini messi insieme

Gli specialisti dell'organizzazione affermano che un decesso su venti in tutto il mondo è legato alla guida in stato di ebbrezza o a malattie causate dall'abuso di alcol. Questa cifra supera il numero di morti per AIDS, incidenti stradali e crimini violenti messi insieme.

L'OMS stima che in tutto il mondo 237.000.000 di uomini e 46.000.000 di donne soffrono di malattie legate all'alcol. L'abuso di alcol è più diffuso in Europa. Allo stesso tempo, l'OMS osserva che in Russia, Moldavia e Bielorussia questa tendenza è in declino.

In precedenza, il direttore generale dell'OMS ha esortato gli stati a imporre tasse aggiuntive sull'alcol e limitare la pubblicità al fine di ridurne il consumo.