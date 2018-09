Presidente Moldavo temporaneamente sollevato dall’incarico

Tale decisione è stata adottata dalla Corte costituzionale su richiesta dei deputati del Partito Democratico.

Come riportano i media, la decisione della Corte ha lo scopo di dare la possibilità al presidente del parlamento di firmare in funzione di presidente il decreto sulla nomina del Ministro della Salute, della protezione sociale e della famiglia, così come del Ministro dell'agricoltura, per lo sviluppo regionale e la protezione ambientale.

In precedenza, Dodon ha firmato i decreti sulle dimissioni di due ministri del governo in carica. Si tratta del Ministro dell'agricoltura, Liviu Volkonoviche e il Ministro della Salute, Svetlana Cebotari.

Alla fine di luglio, il presidente moldavo ha sostenuto lo sviluppo del concetto di neutralità permanente del paese.