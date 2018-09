Esperti: trovata grave vulnerabilità in Windows

Gli esperti di sicurezza informatica della Zero Day Initiative hanno scoperto una vulnerabilità nel sistema operativo Windows quattro mesi fa, il cosiddetto zero-day, tuttavia Microsoft non ha ancora risolto il problema. I ricercatori hanno riferito questo sul loro sito web.

Alla società sono stati dati altri 120 giorni per risolvere il problema nel meccanismo del database Microsoft JET Database Engine.

A causa di questa vulnerabilità, gli hacker possono accedere in remoto al codice del computer e installare virus sul dispositivo.

Il malware viene avviato quando l'utente apre un file con dati nel formato JET creato dagli hacker.

Il rischio di hacking è stato rilevato in Windows 7, ma gli esperti non escludono che tutti i sistemi operativi siano vulnerabili. Un aggiornamento con le correzioni necessarie di Microsoft è previsto per ottobre.

Il 10 settembre è stato scoperto un problema simile nella società ESET.

Secondo gli esperti, gli hacker hanno sfruttato una falla in Windows e hanno attaccato utenti di Stati Uniti, Russia, Ucraina, Germania, Polonia, Gran Bretagna e in altri paesi.

Inoltre, l'attacco informatico ha avuto successo sul sistema operativo Windows 10.