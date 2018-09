Lukoil è seconda compagnia energetica in classifica S&P Global Platts

Rispetto all'anno scorso Lukoil è salita di cinque posizioni. Al primo posto c'è l'americana ExxonMobil. Nella top-5 ci sono l'americana Phillips 66, la tedesca E.On e la cinese China Shenhua Energy Co Ltd.

La compagnia leader della classifica dell'anno scorso è stata la Gazprom.

Tra le altre società energetiche russe, la Surgutneftegaz, che è salita dal 165° al 35° posto, e Bashneft (dal 75° al 72°), hanno mostrato un andamento positivo. Transneft è scesa dal 14° al 30°, Rosneft è salita dal 36° posto al 22°, Tatneft è passata dal 54° posto al 46°, mentre Novatech dal 44° al 60° posto.

Durante la compilazione del rating, S & P Global Platts prende in considerazione una serie di indicatori finanziari delle società, come il valore delle attività, i ricavi, i profitti, il rendimento del capitale investito e altri. Il rating è stato pubblicato per la prima volta nel 2002.