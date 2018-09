Attacco alla parata in Iran, Rouhani: ci sono gli USA dietro la strage di Ahvaz

"Uno dei paesi meridionali del Golfo si è fatto carico sia della questiona finanziaria e che della questione delle armi e della loro (dei militanti, ndr) politica. Non hanno mai provato dispiacere e non hanno mai interrotto le loro azioni criminali", ha detto Rouhani.

Secondo il presidente iraniano, gli Stati Uniti appoggiano i mercenari nella regione fornendo loro le condizioni necessarie per la commissione di reati, e "provocano" questi mercenari per commettere attacchi.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Attacco alla parata in Iran, Putin invia telegramma di condoglianze a Rouhani

"Sappiamo chiaramente chi sono i responsabili, a quale gruppo appartengono e con chi sono in relazioni. Le azioni di questi criminali non influenzeranno la determinazione della nazione iraniana e allo spargimento di sangue in Ahvaz risponderemo nel quadro della legge e degli interessi del nostro paese", ha aggiunto Rouhani.

Il 22 settembre un gruppo armato ha aperto il fuoco durante una parata militare nella città di Ahvaz, nell'Iran sud-orientale, uccidendo 28 persone e ferendone altre 60. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS e da un gruppo separatista arabo legato all'Arabia Saudita. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha dichiarato che i responsabili dell'attacco sono i "finanziatori regionali del terrorismo regionali e i loro istruttori americani". Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che i responsabili dell'attacco hanno agito sotto la guida degli Stati Uniti.