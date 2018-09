Poroshenko: il Nord Stream 2 è un'opera inutile

Il presidente ucraino Petro Poroshenko, in un'intervista al quotidiano tedesco Rheinische Post, ha affermato che la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è inutile, dal momento che i fatti stanno giocando contro il progetto.

"Questo gasdotto non ha alcun senso dal punto di vista economico. Questo è un tentativo russo di indebolire l'Ucraina, che in precedenza aveva ricevuto circa 3 miliardi di dollari per il transito annuale", ha detto Poroshenko.

Secondo il presidente ucraino il gasdotto è uno strumento di pressione geopolitica sull'Europa dell'Est.

"L'Ucraina ha una capacità logistica più che sufficiente per fornire il gas russo all'Europa", ha aggiunto.

In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino, Pavel Klimkin, ha dichiarato che la Russia rinuncerà ad utilizzare il sistema ucraino di trasporto del gas nel caso in cui del progetto del gasdotto Nord Stream 2 sarà realizzato.