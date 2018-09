Deputato russo accusa gli USA di flirtare con le organizzazioni terroristiche

"Washington continua a flirtare con le organizzazioni terroristiche internazionali, attraverso le quali realizza i suoi piani. Le autorità americane, lavorando con i militanti, hanno posto davanti a loro compiti che dipendono dagli interessi nazionali degli Stati Uniti", ha detto Shkhagoshev.

Secondo il deputato, la coalizione occidentale salva i leader delle organizzazioni terroristiche internazionali e li trasferisce nei paesi del Nord Africa o in Afghanistan, dove ci sono territori meno controllati, così come nei paesi in cui la coalizione occidentale ha maggiori possibilità.

In precedenza l'agenzia SANA, citando fonti locali, ha riferito che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha evacuato un gruppo di funzionari dell'ISIS dalla provincia siriana di Deir ez Zor.