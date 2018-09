Papa Francesco: la Lituania deve essere un ponte tra l'ovest e l'est dell'Europa

"Oggi, quando sempre più spesso si odono le voci di chi, approfittando dell'insicurezza o dell'insorgere dei conflitti, semina dissidio e confronto, afferma che sarà garantita la sicurezza e la salvaguardia della propria cultura solo cercando di sbarazzarsi degli altri, calpestandoli o cacciandoli, voi, lituani, dovete dire la vostra parola: accogliere le differenze", ha detto il Santo Padre nel suo discorso a Vilnius, nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale.

Egli ha sottolineato che attraverso il dialogo, l'apertura e la comprensione si può diventare un ponte tra l'Est e l'Ovest dell'Europa. Inoltre, il pontefice ha ricordato che la Lituania in tutta la sua storia si è distinta per l'accoglienza di persone di diverse nazionalità.

"In questa terra, tutti hanno trovato la loro casa: tartari, polacchi, russi, bielorussi, ucraini, armeni, tedeschi, cattolici, ortodossi, protestanti, musulmani ed ebrei", ha spiegato il Pontefice.

Francesco ha anche chiesto che si presti particolare attenzione ai giovani, "che sono non solo il futuro, ma il presente di questa Nazione, se rimangono uniti alle radici del popolo". "Un popolo — ha sottolineato — in cui i giovani trovano spazio per crescere e lavorare, li aiuterà a sentirsi protagonisti della costruzione del tessuto sociale e comunitario. Questo renderà possibile a tutti di alzare lo sguardo con speranza verso il domani".

Papa Francesco è arrivato a Vilnius per una visita di due giorni sabato mattina. In seguito si recherà in Lettonia ed Estonia. Si tratta del primo viaggio nei Paesi Baltici per l'attuale Pontefice. L'ultima volta furono visitati nel 1993 da Giovanni Paolo II.