Media: coalizione USA evacua i “funzionari” dell’ISIS dalla Siria

Secondo quanto riportato dall'agenzia, l'operazione di evacuazione sarebbe avvenuta nella zona del villaggio di al-Murashida, area ad alta densità di militanti dell'ISIS. Ad essere portato via verso una destinazione sconosciuta sarebbe un gruppo di "funzionari".

Gli Stati Uniti e i loro alleati dal 2014 conducono un'operazione contro l'ISIS in Iraq e in Siria, dove operano senza il consenso delle autorità locali. La Russia dal 2015 sta conducendo un'operazione contro i terroristi in Siria su richiesta di Damasco.

All'inizio di settembre i militanti hanno attaccato l'esercito siriano a 36 chilometri a sud-est di Palmira, provenienti dalla zona di al-Tanf. Due terroristi sono stati uccisi e altri due sono stati arrestati e posti sotto interrogatorio. Durante l'interrogatorio, i militanti hanno rivelato di far parte della banda dei Leoni orientali, che conta circa 500 membri. Uno dei prigionieri ha ammesso che il loro gruppo è stato addestrato dagli gli istruttori americani, così come armi e munizioni sono state consegnate loro dalla base americana.