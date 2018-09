Per la CNBC "in Russia verrà creata una flotta di sottomarini con missili ipersonici"

Il canale osserva inoltre che entro questa data il numero di nuovi sottomarini arriverà ad otto.

Inoltre la CNBC evidenzia che per raggiungere questo obiettivo la Russia ha ridotto le spese per la modernizzazione delle unità navali di superficie.

Per la CNBC si tratta dei sottomarini di quarta generazione di classe "Borey 2" o "Borey-A". Ogni unità è in grado di essere caricata con 20 missili Bulava con testata separabile: potranno essere dotati fino a 10 testate ipersoniche e nucleari.

Pertanto, osserva il canale televisivo, un "Borey 2" sarà in grado di lanciare 200 missili ipersonici, "una minaccia che gli Stati Uniti non sono ancora in grado di respingere".