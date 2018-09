Il più grande ostacolo all’entrata del Montenegro nell’UE è il suo presidente

La stampa montenegrina ha recentemente discusso attivamente la notizia che Bruxelles e Berlino non consentiranno al Montenegro di entrare nell'Unione Europea fino a quando non si verificherà un cambiamento di potere nel paese. Ricordiamo che Milo Djukanovic è a capo del Montenegro dal 1991 alternativamente con incarichi di presidente e primo ministro.

Per la società montenegrina, il fatto che Djukanovic già da dieci anni non sia amato da Berlino non è una novità. Tuttavia, la sua recente dichiarazione secondo cui il Montenegro "riconsidererà" le sue relazioni con l'UE nel caso Bruxelles continui a posticipare la prossima espansione è stata percepita in alcuni ambienti come la prova che l'Unione Europea ha trovato nell'attuale Presidente del Montenegro un'alternativa.

In un'intervista con Sputnik il pubblicista Marko Vesovic, ha osservato che non vede alcun senso particolare nel commentare seriamente la speculazione sui rapporti diplomatici tra Bruxelles e Podgorica. Allo stesso tempo, ha confermato che "c'è un certo numero di stati membri dell'UE che non sembrano molto favorevoli al fatto che Djukanovic sia ancora al potere in Montenegro", e non è un segreto. Secondo lui, tutti sanno che il Montenegro è "l'unico paese in Europa in cui, dopo la caduta del muro di Berlino, non ci sia stato alcun cambiamento democratico del potere".

Veshovich sostiene che proprio il sistema politico del paese, prodotto di molti anni di regno di Djukanovic, è il principale ostacolo nel modo del Montenegro verso l'UE.

"Se il Montenegro vuole davvero far parte della comunità dei paesi più sviluppati in Europa, stabilire lo stato di diritto, assicurare elezioni libere ed eque e la creazione di istituzioni veramente democratiche, allora sicuramente non ci sarà posto per il regno di Djukanovic inondato da amici e vari partner commerciali, i quali ovunque lasciano dietro di se contratti anomali, strane privatizzazioni, centinaia di disoccupati e il declino economico generale dello stato" crede l'esperto montenegrino.

Non ha dubbi sul fatto che, se l'UE sia veramente convinta della necessità di una riforma e della costruzione di una società democratica in Montenegro stabilirà tali condizioni per Podgorica, è improbabile che Bruxelles voglia vedere Djukanovic in qualsiasi ufficio pubblico.

"Se davvero Podgorica per via diplomatica ha ricevuto il messaggio che Milo Djukanovic non può essere parte dell'accordo finale sull'ammissione del Montenegro verso l'UE, non sarei sorpreso. Penso che una tale decisione potrebbe finalmente contribuire al progresso del Montenegro, perché ogni persona ragionevole ed obiettiva sa che la figura di Djukanovic è il principale ostacolo per la democratizzazione e lo sviluppo del Montenegro", dice Veshovich.

Ma alla domanda se l'attuale presidente del Montenegro accetterà di andare in pensione in cambio dell'adesione del Montenegro all'Unione Europea, la fonte risponde che Djukanovic più probabilmente provocherebbe una crisi politica nel paese e abbandonerebbe l'integrazione europea, piuttosto che lasciare il potere.

"Ciò è dimostrato dalle numerose dichiarazioni Djukanovic che l'Ue" è troppo esitante" e che, oltre alle riforme nel paese, ci sono altri ostacoli in sulla via del Montenegro nell'UE provenienti dall'Unione Europea. Ha anche detto che l'integrazione europea non potrà durare per sempre. Tutto questo allude al fatto che il presidente del Montenegro è consapevole che lui non potrà essere parte del futuro "europeo" del Montenegro", ha detto la fonte di Sputnik.