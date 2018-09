Kaspersky identifica virus che estrae criptovalute su dispositivi iOS

Secondo Kaspersky Lab, in precedenza il Trojan utilizzava il metodo dello spoofing del DNS e degli smartphone basati su Android infetti, ma ora la sua attività è stata registrata su dispositivi iOS.

"Roaming Mantis ha iniziato a rubare le credenziali degli utenti iOS con il phishing: quando le vittime accedono a una pagina iOS, vengono reindirizzati a un sito falso in cui gli utenti malintenzionati rubano l'ID utente, la password, il numero di carta di credito, la data di scadenza e il codice CVV" — ha dichiarato Kaspersky.

Inoltre, il virus ha iniziato ad attaccare i gadget basati su iOS a scopo di web-mining. "Il suo strumento principale è il servizio di estrazione di criptovalute CoinHive, dopo che il PC era stato precedentemente infettato da un Trojan", ha aggiunto la società.

Come dicono i ricercatori di Kaspersky Lab, il motivo principale per gli aggressori è di ottenere un rapido profitto. In particolare, quando si diffonde un Trojan, vengono utilizzati alternativamente un sito di phishing e una pagina di web mining, a seconda del metodo che porterà più denaro in ogni caso particolare.