Donna saudita entra nel Guinness dei primati

Mariam ha raccontato a Sputnik di aver iniziato a praticare le immersioni durante il periodo universitario, come metodo per alleviare lo stress dallo studio. Successivamente si è innamorata di questo sport, perché richiede alta concentrazione, attenzione, destrezza, forza e rappresenta un'eccellente opportunità per ammirare la bellezza dell'universo.

"Per molto tempo ho sognato di immergermi nelle acque del Polo Nord, perché, in primo luogo, volevo dimostrare a me stessa e alla gente che è possibile raggiungere l'impossibile con perseveranza e determinazione; in secondo luogo, mostrare che la donna nel suo insieme, e in particolare la donna saudita, ha il potere di volontà; In terzo luogo, volevo attirare l'attenzione sul problema del riscaldamento globale. Inoltre, ho preso parte allo studio della British Brighton University sui cambiamenti fisiologici delle donne in condizioni estreme ", ha affermato Mariam.

Nel 2015 Mariam si è tuffata nell'Oceano Artico e nel 2016 si è immersa nelle acque del Polo Nord; nel 2018 ha ripetuto l'impresa al Polo Sud.

"Ho dovuto studiare la tecnica di immersione nelle acque gelide dei poli… le tecniche di sicurezza per non restare bloccati dal ghiaccio in fase di emersione… Inoltre ho dovuto affrontare la difficoltà di trovare vestiti caldi e attrezzature speciali per il nord in Arabia Saudita dove ce ne sono davvero pochi", ha detto Mariam.

Oltre al Guinness dei primati il sogno di Mariam rimane legato al riscatto della donna.

"Sogno di mostrare al mondo intero che una donna, sia essa saudita o meno, possa realizzare il proprio sogno. Una donna può superare tutte le difficoltà se vuole qualcosa davvero", ha Mariam.