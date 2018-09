“Stuzzicare la nostra Marina militare”: classifica delle peggiori portaerei al mondo

La redazione di Business Insider ha identificato le 7 peggiori, a suo parere, portaerei e portaelicotteri in funzione.

La classifica della pubblicazione americana si apre al primo posto con la portaerei cinese Liaoning che è una versione aggiornata della sovietica Varyag.

© AP Photo / Li Tang Prima portaerei della Marina Militare della Cina "Liaoning"

Subito dopo figura l'unica portaerei russa (un tempo sovietica), la Admiral Kuznetsov, che è della stessa tipologia della Varyag. Business Insider spiega questo posizionamento nella classifica affermando che le navi sovietiche hanno problemi al motore.

© Sputnik . Website Dover-Marina.com La portaerei Admiral Kuznetsov

La terza posizione è occupata dalla tailandese Chakri Naruebet che non è impiegata per alcuno scopo specifico e rimane ferma nel porto.

© AP Photo / Pornchai La portaerei Chakri Naruebet

Dopo troviamo la portaerei d'assalto anfibio della classe Wasp predisposta per il trasporto dei caccia F-35B Lightning II, ma in pratica ancora mai utilizzata.

© AP Photo / Steve Helber Nave da sbarco universale "Wasp" della Marina USA

Il quinto e sesto posto sono occupati dalle portaelicotteri australiane della classe Canberra che a causa di problematiche al motore sono attualmente in riparazione. A concludere la classifica troviamo la portaerei più cara e potente al mondo, l'americana Gerald Ford. Sebbene sia entrata in funzione solo nel luglio del 2017, è già mandata in riparazione diverse volte.

© flickr.com/ Michael SanAngelo USS Gerald R. Ford

Vasily Dandykin, capitano di primo rango di riserva ed esperto militare, ha definito incorretta la classifica in diretta radio.

"La Admiral Kuznetsov è una portaerei pesante che, oltre a uno stormo, è in grado di trasportare missili d'attacco, in particolare missili da crociera, e altri potenti mezzi di difesa antiaerea di corto e medio raggio. Per questo, questa classifica è erronea. Non si tratta di una portaerei vera e propria, come, ad esempio, quella americana o altre. La nostra Admiral Kuznetsov è una nave d'attacco che può colpire bersagli marittimi e costieri. Ciò significa che non è possibile fare un confronto: è una nave di un'altra classe. In sostanza, non abbiamo mai avuto in Russia una portaerei pura. Ma penso che la costruiremo fra una quindicina d'anni. Perlomeno io la penso così. Per ora siamo in un periodo di transizione. Per quanto riguarda la classifica, non è la prima volta che vengono pubblicate valutazioni simili… Cercano per così dire di "stuzzicare" la nostra Marina militare e le nostre Forze armate. Ma non dobbiamo prestarci attenzione. Fra tre anni la Admiral Kuznetsov entrerà in funzione e continuerà a servire l'esercito", ha affermato Vaily Dandykin.

Viktor Bursuk, vice comandante della Marina militare russa, ha dichiarato che la Admiral Kuznetsov sarà equipaggiata con sistemi di difesa missilistica e con apparecchiature energetiche rinnovate. Stando alla sua dichiarazione, dopo l'ammodernamento che dovrà essere effettuato entro il 2021, la nave entrerà in servizio. E secondo gli esperti, potrà rimanere in servizio per altri 20 anni.