I calabroni asiatici invadono la Francia

In Normandia, questa settimana, un uomo di 57 anni è morto dopo essere stato attaccato da un calabrone asiatico. La donna che si trovava con lui è stata ricoverata in ospedale per le numerose punture dell'insetto. Nel solo dipartimento regionale della Manica, in Normandia, in tre mesi i calabroni asiatici hanno attaccato 180 persone, una delle quali è stata punta 15 volte.

I vigili del fuoco hanno avvertito la popolazione locale di non cercare di distruggere il nido dei calabroni, e che il pungiglione dell'insetto è in grado di trapassare la maggior parte dei tipi di abbigliamento. In caso di attacco, raccomandano di nascondersi in uno spazio ristretto, ad esempio in un'automobile o in un edificio, in cui gli insetti non possano penetrare. Importante è non scappare ma accovacciarsi e coprirsi la testa con le mani.

Il calabrone asiatico, originario della Cina, è apparso in Francia nel 2004 e negli anni successivi si è diffuso in Belgio, Germania, Italia e Svizzera. La sua puntura è letale solo per chi è allergico al veleno dell'insetto.