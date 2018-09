Perù, Lenin contro Hitler alle elezioni comuniali di Yungar

La candidatura alle elezioni comunali della cittadina di Yungar di Hitler Alba Sanchez non è piaciuta ad un cittadino che ha scritto agli organi elettorali per chiederne l’annullamento: la lettera è firmata Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.

Alba Sanchez, rappresentante del partito di destra "Somos Peru" ritiene che Rodriguez Valverde sia usato dai suoi avversari politici per contribuire alla vittoria di un altro candidato alle elezioni.

Egli afferma di essere un "Hitler buono" e ne ha dato prova in un precedente mandato nel periodo 2011-2014. Alba Sanchez crede che suo padre lo abbia chiamato così, perché semplicemente non sapeva chi fosse l'omonimo storico di suo figlio. Il politico dice che ha pensato di cambiare nome, ma ha rinunciato per rispetto verso i suoi genitori.

Tuttavia, con buona pace di Lenin, la commissione elettorale non ha annullato la candidatura di Hitler dalle elezioni perché non ha trovato alcuna irregolarità.