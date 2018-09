Poroshenko querela la BBC per diffamazione

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha querelato il network britannico BBC per diffamazione. Lo riferisce The Telegraph.

A far infuriare Poroshenko è stata la notizia che avrebbe pagato più di 400.000 dollari per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a giugno del 2017. Secondo i rappresentanti legali del presidente ucraino, questa informazione "non corrisponde alla realtà". Inoltre, dicono gli avvocati, la pubblicazione "ha danneggiato la reputazione di Poroshenko, cosa particolarmente pericolosa poiché egli sta promuovendo attivamente le misure anticorruzione in Ucraina".

La BBC però si è rifiutata di pubblicare una correzione e delle scuse, e la notizia rimane disponibile sul sito web della testata.

Alla fine di gennaio di quest'anno Poroshenko ha affermato di essere in eccellenti rapporti con il presidente Donald Trump.