Scoperta l'isola dei gemelli

Sull'isola filippina di Alabat è stato trovato un numero anormale di gemelli, scrive il quotidiano The Mirror.

In totale, 78 coppie di eterozigoti e 22 coppie di gemelli monozigoti vivono ad Alabat. I gemelli più giovani dell'isola sono Gian e John, di quattro mesi e i più vecchi sono Yudosia e Antononia Meras, che hanno più di 80 anni.

Nel 2015, 12 coppie di gemelli sono nati sull'Isola. Sull'isola vive anche una coppia di gemelle siamesi, di dieci anni, Joy e Joyce Magsino. Anche la loro nonna aveva una gemella. Le ragazze sono unite dalla testa dalla nascita e i chirurghi si rifiutano di separarle, poiché è molto probabile che non sopravvivano all'operazione.I medici e gli scienziati ritengono che l'anomalia non è dovuta a cause genetiche, ma da alcune caratteristiche dell'ambiente. Ora stanno studiando attentamente l'acqua potabile dell'isola.

Al momento, solo in un posto vivono più gemelli e si tratta del villaggio Kodinhi nel sud-ovest dell'India, dove vivono circa 350 gemelli. Gli scienziati non possono spiegare una simile anomalia.