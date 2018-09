In quali film ci sono Putin, Medvedev e Zhirinovsky?

Nell'ambiente politico, recitare in un film non è considerato vergognoso, al contrario, una simile esperienza aumenta anche il consenso.

Anche i politici russi hanno fatto una buona scuola di recitazione. L'ex ministro dell'edilizia abitativa, ora il revisore dei Conti della Camera Mikhail Men, nell'infanzia, ha interpretato il ruolo di Deniska nel quadro di "storie di Deniski". Nel casting è stato scelto tra 8000 bambini.

Il politico russo famoso Vladimir Zhirinovsky ha recitato in 5 film, tra cui c'è il film "La nave dei sosia", dove ha interpretato il capitano Zharov. Il capo della Cecenia Ramzan Kadyrov ha acquisito esperienza cinematografica nel cortometraggio "Pettine magico". Questo è uno dei pochi casi in cui un politico ha avuto un ruolo importante nel film. A Dmitry Medvedev hanno chiesto i creatori del film "Albero di Natale" di recitare se stesso e ha accettato con entusiasmo.

Non estraneo all'esperienza cinematografica è il presidente Vladimir Putin. È vero, è stato molto tempo fa, negli anni '70, quando il futuro capo di stato era attivamente impegnato nel judo. Insieme ai suoi compagni, ha partecipato alle riprese di diverse immagini della Lenfil'm. Come stuntman, Putin ha lavorato nei film "Battaglione Izhorsky" e "Assedio". Nei ricordi dei partecipanti delle riprese, per gli atleti in quegli anni era un buon modo per guadagnare denaro extra.