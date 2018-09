Gli scienziati hanno litigato sul motivo del sesso al primo appuntamento

Secondo gli esperti di Harvard, indulgere sull'intimità è necessario, perché questo aiuterà a decidere se costruire ulteriori relazioni o meno. In questo caso, i partner daranno immediatamente una valutazione. Questo postulato è respinto dagli inglesi. Il matematico Robert Seymour pensa che la gente debba prendere un campione per imitare il comportamento degli animali. In natura, molto corteggiamento, aiuta a formare una prole sana.

Quindi, secondo lui, le donne, aperte al sesso al primo appuntamento, hanno più possibilità di trovare il vero amore e di creare una famiglia. A loro volta, gli scienziati russi ritengono che l'intimità delle persone dovrebbe avvenire non prima del decimo incontro. Di solito, a quel tempo, gli innamorati riescono a capire i loro sentimenti e capire il partner.

In precedenza, gli scienziati hanno definito il modo per riconoscere il miglior amante. Questo, in particolare, è indicato dalla simmetria del viso e la densità delle sopracciglia.