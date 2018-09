Uno strumento artigianale per fare kebab di un blogger russo ha conquistato gli stranieri

L'utente russo di Reddit, con il soprannome mk4rim, ha scoperto un modo non convenzionale per produrre kebab. Per questo ha inventato un dispositivo semplice, costituito da una bottiglia di plastica vuota, barattoli di alluminio e un tubo.

La bottiglia di plastica a cui è tagliato il fondo, è piena di carne macinata, il barattolo funziona come un pistone, e attraverso il tubo usato per comprimere gli spiedini, come per magia, appaiono perfetti kebab. Il video, che è anche pubblicato sul canale Youtube canale SlivkiShow, ha raccolto oltre 40.000 visualizzazioni, anche se non tutti hanno indovinato subito cosa stava succedendo nel video. "Sembra proprio orribile, ma funziona perfettamente!", "Questo è il miglior segreto che abbia mai visto!", hanno scritto gli utenti del sito.