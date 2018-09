Egitto: rilasciati su cauzione i figli dell'ex presidente Hosni Mubarak

I figli dell'ex presidente egiziano Hosni Mubarak Gamal e Alaa e i loro ex partner commerciali sono stati arrestati la scorsa settimana per un caso di frode in borsa. I figli, che si occupavano della maggior parte degli affari dell'ex presidente egiziano, erano a piede libero dall'inizio del 2015, ma il caso di frode in borsa non è mai stato chiuso. Non si sa cosa ha fatto cambiare idea al giudice sulla misura di prevenzione.

La prossima udienza in tribunale di questo caso si terrà il 20 novembre.

La procura accusa Alaa, Gamal e altri sette uomini d'affari di arricchimento illecito con l'aiuto di frodi alla borsa del Cairo durante il regno di Hosni Mubarak. In particolare, si tratta della vendita di azioni della banca Egiziana "al-Bank Al-Watani". Secondo la procura, hanno acquistato le azioni della banca con piccoli azionisti attraverso società di comodo, registrate all'estero. Come sostiene la procura, gli imputati non rivelano informazioni sui clienti titolari delle azioni, ciò è una violazione delle regole per il funzionamento del mercato dei titoli in Egitto.

I figli dell'ex presidente hanno respinto le accuse di frode, presentate dalla Procura generale.