Parata militare in Cile: cani ufficiali con le scarpe a causa del maltempo (VIDEO)

Autorità di Hanoi chiedono agli abitanti di non mangiare più i cani

Le forze dell'ordine avevano paura che gli animali potessero raffreddarsi a causa del freddo, riferisce il canale tv nazionale TVN. Quindi avevano delle scarpe in miniatura. I cuccioli erano trasportati in speciali zaini, gli animali non solo erano a proprio agio, e nemmeno si sono allontanati.

Nel mese di agosto, i cani del servizio di Vienna, a causa del calore avevano scarpe per proteggere le zampe dal contatto con l'asfalto rovente. Come spiegato nel dipartimento di polizia, la temperatura dell'aria in città aveva raggiunto i 30 gradi, l'asfalto in tali condizioni si riscalda fino a 50 gradi.