Esperto: Pyongyang non rinuncerà alle armi nucleari prima dell'unificazione con il Sud

La Corea del Nord non rinuncerà armi nucleari finché non avverrà l’unificazione con la Corea del Sud. Lo ha dichiarato a Sputnik il professore Hidesi Takesada, docente presso l’università Takushoku di Tokyo.

L'esperto ritiene che la Corea del Nord teme che gli Stati Uniti possano unificare la penisola coreana ricorrendo alla forza militare. In questo modo gli interessi di Pyongyang non sarebbero presi in considerazione.

"Le armi nucleari servono alla Corea del Nord per evitare l'intervento militare statunitense, atto a porre fine alla divisione della Corea. Le armi nucleari servono alla Corea del Nord per raggiungere l'unificazione sotto la sua autorità, perciò fino a quando Nord e Sud non si uniranno, essa non rinuncerà alle armi nucleari. Quindi, le armi nucleari rimarranno per ora nella penisola coreana", ha detto Takesada.

Egli crede che il riavvicinamento tra il Sud e il Nord possa scuotere l'alleanza tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

"La Corea del Nord sottolinea la necessità degli sforzi degli Stati Uniti per denuclearizzare. Insiste sul ridimensionamento dell'ombrello nucleare che gli Stati Uniti forniscono ai propri alleati (Giappone e Corea del Sud). L'amministrazione di Moon Jae-in comprende la posizione della Corea del Nord, in tal modo, è possibile che l'unione di Corea del Sud e Stati Uniti sarà scossa. E questo introduce già un elemento di instabilità nell'Asia orientale", ha spiegato l'esperto.

Takesada nota altresì che il vertice tra le due Coree non ha portato progressi significativi sulla questione della denuclearizzazione della Corea del Nord. Ci vorrà molto tempo prima che la Corea del Nord dichiari tutti i suoi impianti nucleari e missilistici e inizi a eliminarli.

"Per quanto riguarda la denuclearizzazione non si è riuscito ad ottenere dalla Corea del Nord impegni concreti… È ormai evidente che il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Corea del Nord sulla dichiarazione di tutti gli impianti nucleari e sulla determinazione del loro smantellamento richiederà molto tempo", ha sottolineato il professore.