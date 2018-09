Zakharova: colpiscono Sputnik perché è efficace

Ha ricordato che l'agenzia che c'era prima di Sputnik, "La Voce della Russia", non ha mai subito un simile attacco. "Che cosa è cambiato? Il numero di lingue? La "Voce della Russia" ne aveva ancora di più. Obiettivi e compiti? Sono rimasti gli stessi. Storia? No. Semplicemente Sputnik è diventato efficace. Con le sue informazioni, trova il modo migliore per raggiungere il pubblico interessato", ha sottolineato Zakharova.

"Appena diventiamo globalmente efficaci, appena diventiamo concorrenti, finiscono le regole, in un attimo! Nessuna tolleranza, nessun rispetto per il diritto, norme di legge. Ci troviamo a quelle orbitanti spaziali, in cui le leggi terrene cessano di agire", ha detto la funzionaria del Ministero degli Esteri della Federazione Russa.

"Le accuse principali rivolte a Sputnik, che ho sentito da colleghi stranieri e giornalisti, soprattutto francesi, è che "diffonde disinformazione". In risposta, dico: "preparate una selezione di esempi di tale disinformazione". Ecco in tutto questo tempo non ci hanno mandato nessuna notizia di Sputnik, che potrebbe essere equiparata alla disinformazione".

Il Baltic Weekend è il più grande Forum Internazionale di comunicazione in Europa, che si svolge ogni anno nella capitale del nord della Russia a San Pietroburgo. Da 17 anni il Baltic Weekend si afferma come un efficace piattaforma di discussione per il dialogo tra russi e stranieri, professionisti del settore delle comunicazioni, nonché di rappresentanti delle imprese, autorità, mass-media, istituzioni educative e enti pubblici, interessati a sviluppare etiche professionali ed della comunicazione. L'organizzatore del forum è l'agenzia di comunicazione SPN Communications.

Sputnik è il partner Internazionale generale del Baltic Weekend-2018. Sputnik è uno dei più grandi media internazionali, che unisce siti multimediali nazionali e regionali in 32 lingue, è analogico e digitale, trasmette in russo, inglese e francese in 80 città nel mondo e su internet. Le notizie di Sputnik tutto il giorno forniscono informazioni in tutto il mondo in inglese, arabo, spagnolo e cinese. Il pubblico delle risorse informative di Sputnik è di oltre 50 milioni di visitatori al mese, il numero di abbonati all'account Sputnik Cina su Weibo raggiunge quasi 9 milioni. In 22 centri editoriali in tutto il mondo, da Pechino a Montevideo, lavorano oltre un migliaio di persone di decine di nazionalità. Sputnik fa parte del gruppo multimediale Russia oggi. La sede centrale di Sputnik si trova a Mosca.