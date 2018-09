Gli astronomi: il "cannibalismo" del più grande satellite della Via Lattea

"Abbiamo a lungo pensato che alcune stelle all'interno delle Grandi nubi di Magellano ruotano in senso "sbagliato" perché sono arrivate in questa galassia, dopo la collisione con una piccola nuvola. Si è scoperto che hanno cominciato a muoversi in questo modo dopo la fusione con un terzo oggetto" ha detto Benjamin Armstrong dell'università dell'Australia occidentale a Crowley.

La via lattea si trova nello spazio in compagnia di diverse decine di relativamente piccole galassie nane, più visibili e più grandi delle quali sono le cosiddette Grande e Piccola nube di Magellano, una "famiglia" di stelle, il cui diametro è di circa 13-14 mila anni luce.

Come osserva Armstrong, queste galassie da tempo attirano l'attenzione degli astronomi per la forma irregolare. Armstrong e il suo collega Kenji Becky hanno capito come si verificano le loro anomalie, e hanno scoperto le tracce di un satellite della via Lattea, morto in un passato spaziale relativamente recente, hanno studiato alcune "strane" stelle, che vivono all'interno delle Grandi nubi di Magellano.

Questi corpi, secondo gli astrofisici, hanno diversi tratti insoliti contemporaneamente e contengono una quantità "sbagliata" di metalli astronomici, elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio, e ruotano intorno al centro su una traiettoria molto strana. Queste e altre anomalie assomigliano a quelle delle nubi di Magellano, questo costringe molti studiosi a considerare che hanno raggiunto la loro forma per una delle collision.

Recenti osservazioni per altre stelle "strane" hanno dimostrato che circa il 5% del numero totale delle stelle delle Grandi nubi di Magellano si comporta allo stesso modo. Questo, osserva Armstrong, ha immediatamente messo in discussione le teorie sulla loro origine.

Cercando di trovare una risposta a questa domanda, gli astronomi hanno creato un modello informatico della periferia della via Lattea, che risale a un tempo superiore a miliardi di anni fa, e hanno analizzato il modo in cui si comporta la Grande nube di Magellano in questo momento. Come hanno dimostrato questi calcoli, simili stelle sarebbero potute apparire solo circa tre miliardi di anni fa, questa galassia "è stata inghiottita" da un altro oggetto simile per forma e dimensioni in entrambe le nubi di Magellano.

Un simile scenario, osserva Armstrong, spiega bene alcune altre stranezze della Via Lattea, tra cui anche quelle delle periferie, in cui sono presenti ammassi globulari, composti da stelle giovani e molto anziane. Se è davvero così, allora si può dire che è possibile che gran parte della "strada" della via Lattea rappresentava una singola entità prima dell' "incontro" con la nostra Galassia. Ne è la prova la materia oscura, così come molti altri fattori, concludono gli scienziati.