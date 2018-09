Germania: iniziati test dei tram senza equipaggio

Questo permetterà di accelerare il carico e il trasporto di passeggeri. In questo caso, il traffico sulle strade può diventare minore in caso di emergenza. L'uso di tram autonomi ridurrà gli intervalli di tempo in movimento. In futuro, tale trasporto ridurrà anche i costi.

Il tram senza equipaggio è basato sul carro Combino. Ha alcuni dei sistemi lidar, radar e telecamere, il tram è in grado di produrre una mappa tridimensionale del mondo circostante lungo il percorso, nonché di rilevare le macchine e i pedoni, di riconoscere i segnali stradali e semafori. Il tram può fermarsi alle fermate giuste, attendere il completamento dell'imbarco e dello sbarco dei passeggeri.Durante i test nella cabina di guida c'è costantemente presente un macchinista collaudatore, che può prendere il controllo in caso di emergenza. Finora, tutti i controlli effettuati sono iniziati il 17 settembre 2018 e sono stati riconosciuti come riusciti. In precedenza è stato riferito che i test saranno condotti su un percorso di 6 chilometri.

Nella primavera 2018, il direttore generale della società "sistemi di trasporto PC" Felix Vinokur ha detto che in autunno a Mosca inizieranno i test del primo tram senza equipaggio. Non ha rivelato i dettagli e inoltre, non ha specificato i tempi di inizio dei test di collaudo senza equipaggio.