L'OSCE ha riconosciuto il Donbass come uno dei territori più minati nel mondo

"L'est dell'Ucraina è uno dei territori più minati nel mondo" ha detto commentando i progressi dei negoziati per risolvere il conflitto in Donbass, nell'ambito della riunione del gruppo di contatto e dei gruppi di lavoro. Secondo lui, è stato notato a Minsk durante l'esecuzione di un sottogruppo di sicurezza. Sajdik ha osservato che il coordinatore del sottogruppo Ertugrul Apakan, in occasione della riunione, ha sottolineato "l'importanza dello sminamento umanitario e l'approccio sistematico ad esso".

Il diplomatico ha detto che, in generale, il sottogruppo ha discusso delle questioni di rispetto del cessate il fuoco il, ritiro di forze e dei mezzi opposti della linea di contatto e di liquidazione.