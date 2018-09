A Maiorca un hotel per sole donne

L'Hotel con 39 camere sarà aperto a Manacor. Questo format risponde "alle tendenze del mercato" e prevede la creazione di "oasi di relax e riposo per le donne, che si sentono più a loro agio circondate da altre donne", hanno sottolineato i responsabili del progetto. Non ci saranno uomini tra i lavoratori dell'hotel.

Nell'hotel femminile soggiorneranno madri con le figlie, amiche, le associazioni femminili e le partecipanti alle feste di addio al nubilato.

In molti paesi c'è una tendenza a creare spazi e servizi progettati solo per il pubblico femminile: palestre, coworking o veicoli, dicono gli autori del progetto. In alcuni alberghi si distinguono per singoli piani o camere per le donne.