Merkel: bene gli accordi di Russia e Turchia per Idlib

La cancelliera tedesca Angela Merkel in una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ha accolto con favore l'accordo per Idlib.

Mercoledì, i leader dei due paesi hanno discusso al telefono la situazione in Siria e in Ucraina orientale.

"In relazione alla Siria si tratta della posizione dopo l'accordo tra il presidente Putin e il presidente Erdogan in vigore dal 17 settembre, sulla creazione di una zona cuscinetto demilitarizzata a Idlib. La cancelliera ha accolto con favore gli sforzi per prevenire l'escalation militare e la protezione della popolazione civile" si legge in una dichiarazione rilasciata dal servizio stampa del Consiglio dei ministri della Germania.