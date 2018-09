Nei Carpazi ucraini rilasciano passaporti ungheresi. VIDEO

Lo riferiscono i media: il consolato di Ungheria a Beregovo in Transcarpazia dà gli ucraini passaporti ungheresi, chiede di non segnalarlo alle autorità locali, dice la Ukrinform citando le fonti.

"La procedura è accompagnata da un bicchiere di champagne per ottenere una seconda cittadinanza e le istruzioni sono di non segnalare la ricezione di documenti alle autorità ucraine. Allo stesso tempo, i cittadini ucraini ad alta voce giurano fedeltà Ungheria" si legge nel comunicato.

Nel video allegato le persone ripetono tre volte il testo del giuramento sulla bandiera ungherese. Dopo l'inno e i nuovi passaporti ungheresi, ricevono istruzioni dai diplomatici, che consigliano di nascondere "alle strutture di governo dell'Ucraina il fatto di ricevere la cittadinanza ungherese".

Un commento da parte del consolato di Ungheria a Beregovo non c'è stato. Come trasmette l'agenzia, una richiesta scritta di revisione dell'ufficio è rimasta senza risposta, e il tentativo di contattare per telefono le autorità è fallito. L'ambasciata ungherese a Kiev, dove la redazione ha anche inviato la richiesta, ha confermato di aver ricevuto la lettera, ma ha rifiutato di commentarla, notando che ha inoltrato la richiesta alle autorità centrali dell'Ungheria.In precedenza, l'ambasciatore di Ungheria in Ucraina Erno Keshken ha dichiarato che l'Ungheria ha il diritto di distribuire i suoi passaporti a tutti coloro che hanno radici ungheresi. Al Ministero degli Esteri ucraino hanno ritenuto che l'ambasciatore abbia superato i suoi poteri. L'ufficio informa che l'Ungheria ha dato in Transcarpazia più di un centinaio di migliaia di passaporti.

In Ucraina è vietata la doppia cittadinanza. Tuttavia, le leggi non prevedono procedure di privazione della cittadinanza, ma prescrivono la sua "perdita". Inoltre, non è prevista responsabilità per due o più cittadinanze. Le tensioni tra Ucraina e Ungheria si verificano sullo sfondo di un dibattito sulla legge sull'istruzione, che limita le opportunità di apprendimento delle lingue delle minoranze. Il governo di diversi paesi, tra cui l'Ungheria e la Romania, ha duramente criticato Kiev per questa legge, dicendo che viola i diritti delle minoranze nazionali in Ucraina.