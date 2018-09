Nella regione di Nizhny Novgorod un MiG-31 si è schiantato

"Il volo è stato eseguito senza complesso militare, l'aereo è caduto in un luogo deserto, non ci sono danni terrestri. Secondo i dati preliminari, la causa dell'incidente è un guasto tecnico" ha detto il reparto militare. L'aereo eseguiva un volo di pianificazione e addestramento. I piloti sono stati evacuati prontamente da soccorritori, la loro vita non è in pericolo.

Per stabilire le cause dell'incidente sul luogo della caduta c'è una commissione del Ministero della difesa. L'aereo è caduto vicino a Kulebaki, dopo la caduta è andato completamente bruciato. Il Mig-31 è un caccia supersonico, progettato per intercettare e distruggere bersagli aerei a piccoli e grandi altezze.

La base del sistema di controllo delle armi del velivolo è la stazione radar Zaslon, è in grado di rilevare un caccia F-16 a una distanza di 120 chilometri, e il bombardiere strategico b-1B a una distanza di 200 chilometri. In totale l'esercito russo ha più di 250 MiG-31 in varie versioni.